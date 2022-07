Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise steigen, Brent bei 106,8 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag deutlich zugelegt. Gegen 10.55 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,77 US-Dollar und verteuerten sich somit um 1,95 Prozent im Vergleich zum Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,12 Prozent auf 98,35 Dollar.

Die Erdölpreise waren zuvor bereits am Vortag angestiegen. Jeffrey Halley vom Broker Oanda führt den Anstieg auf erneut verringerte Gaslieferungen Russlands durch Nord Stream 1 zurück. Der russische Konzern Gazprom will die Gasmenge an diesem Mittwoch von 40 Prozent auf 20 Prozent der maximalen Kapazität senken. Erdgas kann zum Teil durch Erdöl ersetzt werden, weshalb die Verunsicherung auch auf den Ölmarkt übergriff.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 106,27 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 107,66 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch der Goldpreis steigerte sich am Dienstagvormittag. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.722,74 Dollar, was einem Aufschlag von 0,21 Prozent entsprach.

spa/szk