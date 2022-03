Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise steigen deutlich

Die Ölpreise haben am Donnerstag klar zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigerte sich gegen 11 Uhr gegenüber dem Vortag um über vier Prozent auf 102,07 US-Dollar. Nach dem deutlichen Preisrückgang der vergangenen Tage, ging es am Ölmarkt wiederum etwas bergauf.

Damit halten die Preisschwankungen bei Rohöl weiter an. In der bisherigen Handelswoche waren die Ölpreise deutlich abgerutscht. Die Hoffnung auf eine baldige Annäherung im Ukraine-Krieg hatte zuletzt die Angebotssorgen am Markt etwas reduziert.

Der Krieg in der Ukraine bleibt marktbestimmend, allerdings haben zuletzt auch andere Themen das Geschehen am Erdölmarkt mitbestimmt. Größeren Einfluss hatten etwa neue scharfe Maßnahmen Chinas gegen regionale Corona-Ausbrüche. Die "No-Covid-Strategie" des Landes gilt als konjunkturschädlich und belastet damit auch die Ölpreise.

Der heutige Anstieg der Ölpreise könnte laut Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch mit den neuen Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) zusammenhängen. Die Entwicklung am Ölmarkt wird dabei seitens der IEA deutlich angespannter als zuletzt eingeschätzt. Aufgrund des freiwilligen Kaufboykotts vieler Abnehmer dürfte die Ölproduktion Russlands deutlich nachlassen. Zwar dürfte auch die Ölnachfrage etwas nachlassen, jedoch nicht so stark wie das Angebot.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 104,06 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag hatte der Preis noch bei 102,86 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Deutlich höher präsentierte sich am Donnerstagvormittag der Goldpreis. Gegen 11 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.946,22 US-Dollar gehandelt (nach 1.926,88 Dollar am Mittwoch). Der Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verweist dabei auf die gestrige Zinsanhebung der US-Notenbank. Nach dem erfolgten Start der Zinserhöhungen legte der Goldpreis auch in der Vergangenheit zu.

pma/ste