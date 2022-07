Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise sind am Freitagvormittag leicht gestiegen. Aus Furcht vor Angebotsängsten war der Rohstoff gefragt, hieß es am Markt. Am Vortag war es noch klar hinab gegangen für die Rohölnotierungen.

Gegen 11.15 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,14 US-Dollar. Das waren 0,3 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,3 Prozent auf 96,47 Dollar.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 107,50 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 109,93 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis steigerte sich ebenfalls leicht. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.719,24 Dollar, was einem Aufschlag von 0,1 Prozent zum Donnerstag entsprach.

sto/spo