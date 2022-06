Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Mittwochvormittag leicht gestiegen. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 121,33 US-Dollar (116,68 Euro). Das waren 0,61 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,67 Prozent auf 120,21 Dollar.

Der Commerzbank Analyst Carsten Fritsch wies darauf hin, dass die Möglichkeit eines Streiks in der norwegischen Öl- und Gasindustrie preistreibend wirken könnte. Norwegen ist der wichtigste europäische Öl- und Gasproduzent außerhalb Russlands.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 120,16 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis noch bei 119,85 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat am Mittwochvormittag nach deutlichen Vortagesgewinnen wieder nachgegeben. Gegen 11.00 Uhr notierte der Goldpreis in London bei 1.848,00 Dollar pro Feinunze (31,10 Gramm), das ist 0,3 Prozent weniger als am Vortag.

Die Analysten der Commerzbank sehen Gold durch den Bericht der Weltbank zur Lage und zu den Aussichten der Wirtschaft gestützt. Die Weltbank hatte ihre Prognose für das globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt und vor Jahren mit einer überdurchschnittlicher Inflation gewarnt. Somit profitiere Gold als wertstabile Anlage, so Daniel Briesemann von der Commerzbank.

