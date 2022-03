Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise steigen stark

Die Ölpreise haben am Mittwochnachmittag starke Aufschläge erzielt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 16.45 Uhr mit 121,48 US-Dollar 5,2 Prozent mehr als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigerte sich um 5,7 Prozent auf 114,68 Dollar.

Die US-Lagerbestände an Rohöl sind in der vergangenen Woche überraschend deutlich gefallen. Die Vorräte sanken im Vergleich zur Vorwoche um 2,5 Millionen Barrel (159 Liter) auf 413,4 Millionen Barrel, wie das US-Energieministerium in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem leichten Rückgang um 0,75 Millionen Barrel gerechnet.

Für Gaslieferungen aus Russland müssen Kunden in EU-Staaten indes künftig in Rubel bezahlen. Der russische Präsident Wladimir Putin wies am Mittwoch die Regierung an, keine Zahlungen in Dollar oder Euro mehr zu akzeptieren. Eine Zahlung für russische Waren in Devisen habe ihren Sinn verloren.

Fraglich bleibt, wie es bei Ölimporten weitergehen wird und ob sich die EU wie die USA einen Importstopp verhängen wird. "Der Widerstand in einigen EU-Ländern mit hoher Abhängigkeit von russischem Öl ist noch beträchtlich. Eine weitere Eskalation der russischen Kriegsführung in der Ukraine gegen die dortige Zivilbevölkerung könnte diese Länder aber doch noch zum Einlenken bewegen", kommentierten die Rohstoffexperten der Commerzbank hierzu

Der Goldpreis legte ebenfalls zu, allerdings nicht so deutlich. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.926,5 US-Dollar und damit um 0,3 Prozent mehr als am Dienstag.

