Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag weitere Aufschläge verzeichnet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich bis 10.50 Uhr um 0,75 Prozent auf 88,86 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete 86,04 Dollar, was einem Aufschlag von 0,83 Prozent entsprach.

"Dass es weiterhin nicht zu einer ausgeprägteren und länger anhaltenden Preiskorrektur kommt, ist in erster Linie dem Ukraine-Konflikt geschuldet", schrieben die Experten der Commerzbank. "Denn sollte dieser zu einer Unterbrechung von Öllieferungen aus Russland führen, wären zumindest kurzfristig Ölpreise von deutlich über 100 USD zu erwarten." Dieses Risiko rechtfertige eine Risikoprämie auf den Ölpreis, die sich auf mindestens fünf Dollar belaufen dürfte.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 87,35 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Montag lag der Preis bei 87,98 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis sank indes geringfügig. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 0,15 Prozent weniger als am Vortag bei einem Preis von 1.846,69 US-Dollar. Sichere Anlagehäfen wie dem Edelmetall waren am heutigen Handelstag, an dem sich Anleger wieder risikofreudiger zeigten, weniger gesucht.

"Heute warten die Marktteilnehmer gespannt auf das Ergebnis der Fed-Sitzung und vor allem auf die Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Powell", schrieben die Analysten der Commerzbank hinsichtlich der US-Zinsentscheidung. "Wir erwarten, dass die Fed klare Signale für eine Zinserhöhung im März sendet. Ebenso dürfte sie bekanntgeben, dass die Rückführung der Anleihekäufe (sog. Tapering) bis dahin abgeschlossen ist."

sto/ste