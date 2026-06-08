Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise steigen wieder deutlich

Die Ölpreise sind nach der jüngsten Eskalation in Nahost wieder deutlich gestiegen. So kostete ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August am Vormittag 97,10 US-Dollar (83,42 Euro). Das sind über vier Prozent mehr als noch Ende vergangener Woche. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli legte um fast fünf Prozent auf 94,80 Dollar.

Iran und Israel haben sich das erste Mal seit der im April zwischen Teheran und Washington vereinbarten Waffenruhe gegenseitig angegriffen. Israels Luftwaffe habe Ziele im Westen und im Zentrum des Iran ins Visier genommen, teilte das israelische Militär in den frühen Morgenstunden auf der Plattform X mit. Wenige Stunden zuvor hatte der Iran Israel mit Raketen beschossen. US-Präsident Donald Trump forderte indes beide Parteien auf, ihre gegenseitigen Angriffe zu stoppen.

Zu Beginn des Jahres hatte die Eskalation im Nahen Osten den globalen Ölmarkt regelrecht erschüttert. Zwischenzeitlich war der Ölpreis der Sorte Brent auf über 120 Dollar pro Barrel gestiegen. Die weitgehende Blockade des Seewegs in der Straße von Hormuz durch den Iran gilt als größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarkts.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 100,63 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Preis 103,74 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab etwas nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.295,32 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,69 Prozent weniger als am Freitagabend.

(Redaktionelle Hinweise: siehe auch APA0066) rst/moe