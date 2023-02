Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise steigen, Wochensicht klar negativ

Die Ölpreise haben am Donnerstag wieder tiefer notiert. Die Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 82,5 Dollar pro Barrel (159 Liter) und war somit 0,5 Prozent teurer als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigerte sich um 0,5 Prozent auf 76,1 Dollar.

Auf Wochensicht haben die Rohölnotierungen deutlich nachgegeben. Experten sprechen davon, dass für nachhaltige Preissteigerungen unter anderem ein klares Zeichen nötig sei, dass die Wiedereröffnung Chinas reibungslos verlaufe und dass sich die Dynamik des US-Wirtschaftswachstums nicht rasch verschlechtere.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 80,43 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 82,82 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Preis von Gold war zuletzt wenig bewegt. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) bei rund 1.914 US-Dollar. Am Vortag hatte sie 1.915 Dollar gekostet. Impulse könnten am Nachmittag US-Arbeitsmarktdaten bringen.

sto/kat