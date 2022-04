Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise stoppen Talfahrt

Die Ölpreise haben am Montagvormittag zugelegt und damit ihre Talfahrt der vergangenen Woche vorerst gestoppt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent betrug zuletzt gegen 10.45 Uhr 104,94 US-Dollar, womit Brent-Öl rund ein halbes Prozent mehr kostete als zuletzt am vergangenen Freitag.

In der Vorwoche waren die Ölpreise deutlich unter Druck geraten, sowohl Brent- als auch US-Öl verloren auf Wochensicht rund 13 Prozent. Grund dafür war, dass die USA die Freigabe eines erheblichen Teils der US-Erdölreserven bekannt gaben. Hintergrund sind die stark gestiegenen Ölpreise infolge des Kriegs Russlands gegen die Ukraine. Die übrigen Mitglieder der Internationalen Energieagentur (IEA) wollen ebenfalls mehr Öl auf den Markt geben. In dieser Woche sollen Details dazu bekanntgegeben werden.

In der neuen Handelswoche rücken zunächst neue erschütternde Entwicklungen im Ukraine-Krieg in den Vordergrund. Am Wochenende wurde über Gräueltaten russischer Soldaten an ukrainischen Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha berichtet. Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskyj sprach von Völkermord, während Russland die Vorwürfe wenig überraschend abstreitet.

Der Westen hat in Reaktion darauf neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. "Ein Einfuhrstopp der EU für russisches Öl und Gas ist aber weiterhin unwahrscheinlich, da insbesondere letzteres kurzfristig nicht ersetzt werden könnte und daher schwerwiegende wirtschaftliche Folgen zu erwarten wären", rechnet der Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch nicht mit einem Öl- und Gasembargo gegen Russland. Dennoch dürfte das Thema laut ihm wieder stärker in den Fokus rücken.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 104,90 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis noch bei 107,74 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch der Goldpreis legte am Montagvormittag leicht zu. Gegen 10.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.930,51 US-Dollar gehandelt (nach 1.924,14 Dollar am Freitag). Der Commerzbank-Experte Daniel Briesemann merkte in der Tagesinfo des Analystenhauses an, dass die beiden viel beachteten Konjunkturdatenveröffentlichungen am Freitag, die Eurozonen-Inflationsdaten und der US-Arbeitsmarktbericht, kaum Auswirkungen auf den Goldpreis hatten.

