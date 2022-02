Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise tendieren schwächer

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag schwächer tendiert. Gegen 10.30 Uhr kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 88,75 US-Dollar, was im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs ein Minus von rund 0,8 Prozent ist. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um leichte 0,1 Prozent auf 87,50 Dollar.

Auf die gestrige Sitzung der OPEC+ reagierten die Ölpreise zunächst noch mit Zuwächsen. So stieg der Brent-Preis kurzzeitig über die Marke von 90 US-Dollar. Mittlerweile haben sich die Preise von diesem Niveau wieder etwas entfernt. Das, obwohl das US-Energieministerium am gestrigen Mittwoch einen überraschenden Rückgang der Lagerbestände an Rohöl vermeldete.

Bei dem gestrigen Meeting des Ölförderkartells OPEC+ beschloss die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Allianz die Ausweitung der täglichen Fördermenge um 400.000 Barrel wie auch schon in den vergangenen Monaten auch im März fortzusetzen. Wie der Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch in seiner Tagesinfo Rohstoffe schreibt, muss die Entscheidungsfindung sehr einfach gewesen sein. Er bezog sich dabei auch einen Kommentar des saudi-arabischen Energieministers, wonach die Sitzung nicht lange dauerte.

Der Entschluss wurde weithin erwartet. Seit vergangenen Sommer macht der Verbund seine in der ersten Corona-Welle beschlossenen Produktionskürzungen rückgängig, indem er seine Förderung schrittweise anhebt. Zuletzt hinkte die tatsächliche Produktion den Zielen aber klar hinterher.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 90,18 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag hatte der Preis bei 90,46 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte kaum verändert. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.805,57 Dollar gehandelt (nach 1.807,84 Dollar am Mittwoch).

pma/ste