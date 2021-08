Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise tendieren uneinheitlich

Die Rohölpreise haben, nach moderaten Gewinnen n der Früh, am Vormittag keine klare Richtung gefunden. Kurz nach 11.00 Uhr notierte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 0,18 Prozent tiefer bei 70,25 US-Dollar. Für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein knappes Plus von 0,04 Prozent auf 68,11 Dollar.

Die Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht verweist weiterhin auf die schwache Nachfrageseite. Belastend sieht sie zunehmende Mobilitätseinschränkungen in China aufgrund sich ausbreitender Infektionen mit dem Coronavirus.

Marktbeobachter verwiesen außerdem auf die jüngste Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl und Benzin in den USA. In der vergangenen Woche waren die US-Ölreserven zwar überraschend gestiegen, um 3,6 Millionen auf 439,2 Millionen Barrel. Allerdings fiel ein starker Rückgang der Benzinreserven am Ölmarkt stärker ins Gewicht und stützte die Ölpreise.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl ist am Mittwoch den dritten Tag in Folge gefallen und wurde mit 71,83 Dollar angegeben, wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte. Am Dienstag wurde der Preis mit 72,71 Dollar angegeben. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis ist am Donnerstagvormittag leicht gefallen. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.809,17 US-Dollar und somit 0,14 Prozent weniger als noch am Vorabend.

(Schluss) fpr/ger