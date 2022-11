Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag uneinheitlich tendiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 94,06 US-Dollar und damit rund 0,4 Prozent mehr als zuletzt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,5 Prozent auf 86,85 Dollar.

Zuletzt sprachen Marktbeobachter von einer nervösen Stimmung am Ölmarkt nach einem Raketeneinschlag in Polen. Allerdings dürften sich die Sorgen um eine Eskalation zwischen der NATO und Russland etwas zerstreut haben, nachdem berichtet worden war, dass es sich beim Geschoss um eine ukrainische Abwehrrakete gehandelt haben soll. Grundsätzlich herrscht eine angespannte Lage am Ölmarkt, zuletzt hatten Sorgen über ein Abflauen der Weltwirtschaft die Ölpreise belastet.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 91,16 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 94,42 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis bewegte sich am Vormittag kaum von der Stelle. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt rund 1.781 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag.

sto/ste