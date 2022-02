Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise verlieren über ein Prozent

Auch am Donnerstag setzten sich die Preisschwankungen am Ölmarkt fort. Nach den deutliche Aufschlägen am Mittwoch gaben die Preise am Donnerstag wieder klar nach. Gegen 10.35 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 93,68 US-Dollar gehandelt. Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete zuletzt 92,44 Dollar. Beide Notierungen gaben damit gegenüber dem Vortag um über ein Prozent nach.

Derzeit gibt es am Ölmarkt Faktoren die sowohl den Preis treiben, als auch dämpfen. Einerseits gibt es laut einer Meldung des iranischen Unterhändlers Ali Bagheri Kani auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Fortschritte in den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Eine Einigung könnte dazu führe, dass US-Sanktionen aufgehoben werden. Die Aussicht auf möglicherweise zusätzliches Erdöl aus dem Iran auf dem Weltmarkt dämpft die Preise.

Andererseits bleibt auch der Russland/Ukraine-Konflikt ein heißes Thema an den Märkten. Nach jüngsten Entspannungssignalen ging die Stimmung nun wieder etwas in die andere Richtung. Die US-Regierung stuft den von Moskau angekündigten Teilabzug russischer Truppen als Falschinformation ein und geht stattdessen von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz aus. Sollte die Ukraine-Krise eskalieren, befürchten Fachleute Auswirkung auf die Versorgung mit russischem Erdöl. "Das Risiko eines russischen Einmarsches in die Ukraine ist aus Sicht der Marktteilnehmer trotz gegenteiliger Beteurungen Risslands nicht gebannt", kommentierte Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 95,32 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag hatte der Preis noch bei 94,73 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte am Donnerstag weiter klar zu. Gegen 10.35 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.891,43 US-Dollar gehandelt was ein Plus gegenüber dem Vortagesschlusskurs von über einem Prozent entspricht. Laut Daniel Briesemann von der Commerzbank, führt die unklare Nachrichtenlage rund um die Ukraine-Krise zu einer offenbar starken Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen.

