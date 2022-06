Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise weiter fest, Brent bei 119,43 Dollar

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag weiter fest gezeigt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte Nordseesorte Brent lag kurz nach 11 Uhr bei 119,43 Dollar und damit 1,73 über dem Vortag. West Texas Intermediate (WTI) notierte zwar 1,18 Prozent im Minus bei 116,00 Dollar, kam damit aber nur leicht von den starken Anstiegen des Vortags zurück. Die vom Ölkartell OPEC+ beschlossen Erhöhung der Fördermengen wirkte sich damit nicht preisdämpfend auf die Ölpreise aus.

Statt der zusätzlichen 430.000 Barrel (je 159 Liter), die im Juni in den Markt gepumpt werden sollen, soll die Tagesproduktion im Juli und August um jeweils rund 650.000 Barrel steigen, wie die Gruppe ölproduzierender Länder am Donnerstag nach ihrer Sitzung mitteilte. An Markt wirkte sich der Beschluss nicht aus, vielmehr legten die Ölpreise legten nach der Ankündigung weiter zu.

Die OPEC+ hat mit ihrer Entscheidung lediglich die für die kommenden drei Monate vorgesehenen Produktionserhöhungen auf die nächsten zwei vorgezogen, schreiben die Analysten der Commerzbank. Mehr Öl steht dem Markt, wenn überhaupt, nur kurzfristig zur Verfügung.

Knapp vor der OPEC-Entscheidung waren die Preise noch zurück gekommen. Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 114,62 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 117,07 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich nach seinen jüngsten Anstiegen am Freitag stabil. Kurz nach 11.00 notierte der Goldpreis in London bei 1.864,54 Dollar pro Feinunze (31,10 Gramm), das ist 0,3 Prozent weniger als am Vortag.

Am Donnerstag war der Goldpreis noch stark gestiegen und hatte das höchste Niveau sei über drei Wochen erreicht. "Rückenwind gibt der seit zwei Tagen zur Schwäche neigende US-Dollar, was die höheren Anleiherenditen mehr als aufwiegt", schreiben die Commerzbank-Analysten.

mik/kat