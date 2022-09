Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise weiter gestiegen, Brent bei 94,8 USD

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag ihre jüngste Erholungsbewegung fortgesetzt. Der Preis für die Nordseesorte Brent notierte gegen 11 Uhr bei 94,77 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit 0,65 Prozent über dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich ebenfalls um 0,65 Prozent auf 88,58 Dollar.

In der Vorwoche war der Brent-Preis erstmals seit Anfang Februar unter die Marke von 90 Dollar gefallen, globale Konjunktursorgen lasten auf der Rohölnachfrage. Auftrieb würden aktuell die bessere Stimmung an den Finanzmärkten sowie der schwächere Dollar geben, merkt Rohstoffanalystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank an. Zudem würden sich auch Angebotsbedenken preisstützend auswirken. Zum einen habe sich der US-Außenminister zu einer Wiederaufnahme des Atomabkommens mit dem Iran skeptisch gezeigt, zum anderen würden die Ölexporte aus Nigeria und Kasachstan Tiefststände erreichen.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf Inflationsdaten aus den USA. Es wird durchaus mit einem abermaligen Rückgang der sehr hohen Inflationsrate gerechnet. Dies würde zumindest etwas Druck von der US-Zentralbank nehmen, die sich mit starken Zinsanhebungen gegen die ausufernde Teuerung stemmt. Der straffe Kurs lastet auch auf der Nachfrage nach Energie und spricht damit für tendenziell fallende Ölnotierungen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 97,50 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 95,28 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Dienstagvormittag etwas nach. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.723,70 Dollar, was einem Abschlag von 0,09 Prozent zum Vortag entspricht.

