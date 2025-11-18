18.11.2025 11:04:00

Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise wenig bewegt

Die Ölpreise haben sich am Dienstagvormittag in einem insgesamt trüben Marktumfeld wenig bewegt gezeigt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner fiel um 0,1 Prozent auf 63,96 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 0,1 Prozent auf 59,72 Dollar zu.

Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil deutlichen Kursverlusten an Aktienbörsen bremste die Nachfrage nach riskanteren Anlagen, zu denen auch Rohöl zählt.

Nach deutlichen Preisschwankungen in der vergangenen Woche sind die Brent-Notierungen am Ölmarkt mittlerweile wieder in die Handelsspanne zwischen 63 Dollar und 65 Dollar je Barrel zurückgekehrt, die sich seit Beginn des Monats zeigte.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird der Ölmarkt derzeit von geopolitischen Risiken und der Sorge vor einem zu hohen Angebot auf dem Weltmarkt maßgeblich bestimmt. Beide Kräfte sorgen dafür, dass sich die Ölpreise derzeit in einer vergleichsweise engen Spanne halten.

Der Preis für OPEC-Rohöl ist zuletzt geringfügig gesunken. Wie das OPEC-Sekretariat mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 64,65 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nach 64,68 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis tendierte am Dienstagvormittag kaum verändert. Am Vormittag wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zu 4.041,32 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

spa/ger

