Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise wenig bewegt, Brent bei 78,2 Dollar

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag kaum bewegt gezeigt. Gegen 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 77,47 US-Dollar und damit 0,2 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,1 Prozent auf 72,51 Dollar. Die Rohölpreise haben sich damit nach ihrer jüngsten Korrektur vorerst stabilisiert.

Als Begründung für die Stabilisierung der Ölpreise wurde am Markt auf die jüngste Entwicklung in China verwiesen. Die Regierung in Peking hat die harten Corona-Maßnahmen im Land ein Stück weit gelockert, was am Ölmarkt die Spekulation auf ein stärkeres Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und damit verbunden auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl verstärkt.

Auch der Goldpreis zeigte sich nur wenig verändert. Die Feinunze (31,10 Gramm) wechselte in London zuletzt um 1.784,13 Dollar den Besitzer.

mik