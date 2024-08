Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete um 0,2 Prozent mehr und somit 77,32 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) trat bei 73,19 Dollar auf der Stelle.

Am Markt wurde auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen. Der führende Interessenverband der amerikanischen Öl- und Gasindustrie, das American Petroleum Institute (API) verzeichnete einen Anstieg der wöchentlichen Lagerbestände um 0,3 Millionen Barrel. Steigende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.

Neben den Lagerdaten haben die Anleger auch die weitere Entwicklung bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazakrieg im Blick. Begleitet von wachsender Skepsis hatte US-Außenminister Antony Blinken zuletzt seine intensiven Bemühungen um eine Waffenruhe in Gaza fortgesetzt. In den vergangenen Wochen hatte die Furcht vor einer weiteren Zuspitzung der geopolitischen Lage in der ölreichen Region des Nahen Ostens den Ölpreisen mehrfach Auftrieb verliehen, bevor sie seit Mitte August tendenziell gesunken sind.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 76,73 US-Dollar festgelegt, nach 78,69 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab auf hohem Niveau etwas nach. Zuletzt kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London um 0,25 Prozent weniger und somit 2.507,69 US-Dollar.

