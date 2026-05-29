29.05.2026 10:19:00

Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag auf einem niedrigeren Niveau wenig verändert tendiert. Am Vortag waren sie nach erneuten Angriffen in der Straße von Hormuz zunächst stark gestiegen, bis dann Spekulationen über eine Einigung zwischen dem Iran und den USA die Notierungen deutlich unter Druck gebracht hatten.

Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 93,87 US-Dollar. Das waren 0,18 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli stieg um 0,21 Prozent auf 88,67 Dollar.

Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.

Selbst wenn eine Verlängerung der Waffenruhe vereinbart wird, stehen einer Wiederaufnahme der Ölversorgung aus der Region zahlreiche Hindernisse im Weg. So müssen unter anderem Minen in der Straße von Hormuz geräumt werden, stillgelegte Förderfelder könnten Monate für den Neustart benötigen, und Schäden an Energieinfrastruktur durch Drohnen- und Raketenangriffe müssen repariert werden. Zusätzlich würden Tanker Wochen brauchen, um die Importländer zu erreichen.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 105,77 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch hatte der Preis 104,82 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.517,92 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,49 Prozent mehr als am Vorabend.

spa/rst

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