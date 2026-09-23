Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise haben am Mittwoch nach ihrer mehrtägigen Talfahrt wenig verändert notiert. Aktuell tendiert der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November mit plus 0,2 Prozent auf 99,51 US-Dollar. Sollte der Brent-Preis bis zum Handelsende erneut ins Minus rutschen, wäre es bereits der sechste Verlusttag in Folge.

Erstmals seit Monaten sind Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran wieder zu Verhandlungen zusammengekommen. Der Austausch am Rande der UN-Generalversammlung in New York sei "sehr gut" gelaufen und habe drei Stunden gedauert, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag vor Reportern. Iranische Staatsmedien bestätigten die Verhandlungen. Der Iran-Krieg galt zuletzt als festgefahren. Gesprächsrunden zwischen den USA hatte es davor länger nicht mehr gegeben.

Für weitere Entspannung bei den Ölpreisen sorgten Pläne Saudi-Arabiens zur Wiederinbetriebnahme einer wichtigen Ölpipeline. Saudi-Arabien will in den kommenden Tagen seine Ölexporte über die wichtige Ost-West-Pipeline wieder aufnehmen. Damit könnte das Königreich die Straße von Hormuz bei seinen Exporten wieder umgehen. Die Pipeline kann täglich sieben Millionen Barrel transportieren und war bei Angriffen Anfang des Monats beschädigt worden.

Am Ölmarkt richtet sich die Aufmerksamkeit außerdem auf neue Daten zu den US-Lagerbeständen. Zahlen des Branchenverbands American Petroleum Institute zeigten einen Anstieg der landesweiten Rohölvorräte, die offiziellen Lagerdaten werden im weiteren Tagesverlauf erwartet.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 109,19 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag hatte der Preis 111,00 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.319,13 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,9 Prozent weniger als am Vorabend.

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