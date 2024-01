Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise zeigen sich leicht niedriger

Die Ölpreise haben sich am Montagvormittag nur wenig nach unten bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.40 Uhr 77,87 US-Dollar. Das waren um 0,15 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um geringe 0,06 Prozent auf 72,50 Dollar.

Gestützt werden die Rohölpreise durch die angespannte Situation im Roten Meer. Nach Angriffen der jemenitischen Houthi-Rebellen auf mehrere Handelsschiffe hatten die USA und Großbritannien unlängst Militärschläge durchgeführt. Die Eskalation stellt eine Bedrohung für den Erdöl- und Warentransport durch den wichtigen Suezkanal dar. Bisher haben die Ölpreise aber nur mit leichten Risikoaufschlägen reagiert, da eine befürchtete Ausweitung des Gaza-Konflikts insbesondere auf Iran bisher ausgeblieben ist.

Zudem gelten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen am Ölmarkt als fragil: Die Nachfrage dürfte heuer aufgrund der schwachen Weltwirtschaft allenfalls moderat wachsen. Auf der Angebotsseite versuchen die großen Ölförderländer die Preise zwar mit Produktionskürzungen anzuheben. Diese Bemühungen waren bisher aber nur zeitweise von Erfolg gekrönt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 80,18 Dollar festgelegt, nach 78,88 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich gut behauptet. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.054,57 US-Dollar gehandelt, was einem Plus von 0,34 Prozent entspricht.

mha/spa