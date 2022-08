Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise ziehen am Freitag weiter an

Die Ölpreise legen zu Ende der Handelswoche weiter zu. Gegen 11.45 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent am Freitagvormittag bei 100,16 US-Dollar gehandelt und somit um 0,87 Prozent höher als zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,59 Prozent auf 94,63 US-Dollar pro Barrel.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 103,20 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 101,29 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitagvormittag leicht schwächer. In London lag der Preis pro Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.787,30 US-Dollar und war damit um 0,09 Prozent tiefer als am Vortag.

fpr/ger