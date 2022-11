Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise ziehen deutlich an

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag merklich angezogen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 96,65 US-Dollar (99,0 Euro). Das waren um 2,3 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,6 Prozent auf 90,35 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen vor allem auf Spekulationen am Markt, dass China die strikte Coronapolitik lockern könnte. Dies schürte die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage. In den sozialen Medien kursierten in der Früh erneut Gerüchte, dass China vor einem Wandel der Coronapolitik stehen könnte. Bereits im Verlauf der Woche hatte es Spekulation über eine mögliche Abkehr von der strikten Null-Covid-Strategie der Führung in Peking gegeben, die von Chinas Behörden aber zurückgewiesen wurden.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 93,51 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 94,74 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch der Goldpreis zeigte sich mit einem Kursplus. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London zuletzt mit 1.649,20 Dollar gehandelt, und damit um 1,2 Prozent höher als zuletzt.

ger/kat