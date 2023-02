Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise ziehen weiter an

Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 82,51 US-Dollar. Das waren um 1,4 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,5 Prozent auf 75,86 Dollar.

Bereits zu Wochenbeginn zogen die Notierungen etwas an. Hintergrund der Aufschläge ist zum einen Zuversicht für die konjunkturelle Entwicklung. Dazu trägt vor allem die Abkehr Chinas von seiner strengen Coronapolitik bei. Hinzu kommt die Hoffnung, dass die Zentralbanken im Kampf gegen die hohe Inflation langsamer treten und in Richtung Zinspause einschwenken.

Am späten Dienstagnachmittag steht eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda, bei der die Marktteilnehmer wohl besonders genau zuhören werden. Davor äußert sich auch Frankreichs Notenbank-Chef Villeroy de Galhau.

Auf der Angebotsseite kamen unlängst einige Störungen hinzu, zuletzt etwa in der Türkei infolge des schweren Erdbebens oder in Norwegen. Der große Ölverbund OPEC+ hatte zuletzt signalisiert, seine Förderung zunächst stabil zu halten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 78,20 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Freitag war der Preis noch bei 79,36 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Preis von Gold zeigte sich am Dienstagvormittag freundlich. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) bei rund 1.874,30 US-Dollar und damit um 0,3 Prozent höher als am Vortag.

ger/spo