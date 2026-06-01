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01.06.2026 11:06:00
Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise ziehen wieder an
Der Optimismus hat sich nun wieder etwas gelegt. Die USA und der Iran sollen am Wochenende Nachrichten über Änderungswünsche an einem Entwurf ausgetauscht haben, der eine Verlängerung der Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormuz vorsieht. Ob es dabei Fortschritte gibt, ist unklar.
"Weder der Iran noch die USA kapitulieren oder weichen bei ihren roten Linien für ein Abkommen zurück", sagte Hamzeh Al Gaaod, Experte für die Region Nahost und Nordafrika, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Ölpreise dürften sich demnach weiter in einem "Statement-Zyklus" bewegen und je nach neuen Schlagzeilen zwischen Optimismus und Vorsicht schwanken.
Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 102,79 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Preis 105,77 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis gab zu Wochenbeginn nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.498,00 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,97 Prozent weniger als am Freitagabend.
rst/ger
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