Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise zu Wochenbeginn etwas schwächer

Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn etwas schwächer gezeigt. Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 71,41 US-Dollar. Das waren 0,67 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel um 0,82 Prozent auf 68,15 Dollar. Am Freitag hatte es einen dünnen Handel gegeben aufgrund des Feiertags zur Unabhängigkeit in den USA am Samstag.

Wie am Sonntag mitgeteilt wurde, will das Ölkartell OPEC+ mehr Öl in den Markt pumpen. Im August werde die Produktion um täglich 188.000 Barrel (je 159 Liter) ausgeweitet, teilte eine Kerngruppe aus sieben Staaten mit. Zugleich behielten sich die Länder vor, den Produktionszuwachs je nach Marktsituation zu beschleunigen, auszusetzen oder rückgängig zu machen, hieß es.

Im zweiten Quartal war der zwischenzeitlich stark gestiegene Preis für Brent-Rohöl am Ende um 30 Prozent gefallen, nachdem Washington und Teheran ein vorläufiges Friedensabkommen geschlossen hatten. Dieses machte den Weg für eine zügige, wenn auch noch unvollständige Normalisierung des Verkehrs durch die Straße von Hormuz frei. Vor diesem Hintergrund gehen nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg mehrere Wall-Street-Banken davon aus, dass die Preise in der zweiten Jahreshälfte weiter fallen könnten. Experten von der Citigroup halten einen Rückgang bis auf 60 US-Dollar je Barrel bis zum Jahresende für möglich.

OPEC-Länder, die besonders stark unter dem Krieg gelitten haben, seien nun beim Wiederaufbau ihrer Produktion und Ausfuhren, schrieben Analysten von RBC Capital Markets in einer Studie. Allerdings gebe es nur eine geringe Bereitschaft, einen von der Angebotsseite ausgelösten Preissturz zu riskieren.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt leicht gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 69,75 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Preis 69,33 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab zu Wochenbeginn etwas nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.154,51 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,47 Prozent weniger als am Vorabend.

ger/moe