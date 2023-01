Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise zu Wochenbeginn etwas tiefer

Die Ölpreise sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Gegen 10.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,73 US-Dollar. Das waren 0,5 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um 0,5 Prozent auf 79,36 Dollar.

Marktteilnehmer berichteten von einem eher ruhigen Geschäft zu Wochenbeginn und verwiesen auf den heutigen US-Feiertag. Auch von Datenseite werden keine nennenswerten Impulse für die Märkte erwartet.

Der Jahresauftakt am Rohölmarkt fiel holprig aus: Nach deutlichen Rückgängen in der ersten Woche des Jahres haben die Erdölpreise in der zweiten Jännerwoche spürbar zugelegt. Ausgelöst wurde die Erholung durch den Wegfall vieler der strengen Coronamaßnahmen in China. Hinzu kommt die Erwartung, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Leitzinsen künftig weniger deutlich anheben wird. Unter dem Strich hat sich damit der Ausblick für die Konjunktur und die Energienachfrage etwas aufgehellt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 81,86 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Donnerstag war der Preis noch bei 80,73 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold verbilligte sich in London am Vormittag leicht um 0,2 Prozent auf 1.913,90 Dollar die Feinunze (31,10 Gramm).

ger/mik