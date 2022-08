Rohstoffe (Vormittag) - Rohölpreise gestiegen, Brent bei 100 Dollar

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag mit moderaten Kurssteigerungen gezeigt. Kurz nach 11.00 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 100,02 US-Dollar gehandelt und damit um 0,24 Prozent mehr als zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,28 Prozent auf 93,25 US-Dollar.

Im Verlauf der Woche hatten Aussagen des saudi-arabischen Energieministers den Ölpreisen über mehrere Handelstage hinweg Auftrieb verliehen. Der Minister hatte eine mögliche Kürzung der Fördermenge durch die in der OPEC+ zusammengeschlossenen Ölstaaten angedeutet. Die Marktbeobachter der Commerzbank verweisen auf den Eindruck, dass Saudi Arabien einen Rückgang des Ölpreises auf unter 90 US-Dollar vermeiden wolle. Dies spreche gegen einen stärkeren Preisrückgang.

Gestützt wurden die Notierungen zudem durch einen unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde am Donnerstag mit 104,63 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der OPEC Basket Preis noch bei 104,05 US-Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat am Freitagvormittag moderat tiefer notiert. In London lag der Preis pro Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.752,42 US-Dollar und notierte damit 0,23 Prozent unter dem Vortagesschluss.

Am Goldmarkt richten sich die Augen vorrangig auf die am Nachmittag anstehende Rede des US-Notenbankchefs Powell. Sollten sich die Erwartungen am Markt auf eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte im September einstellen, würde dies den Goldpreis belasten, so die Analysten der Commerzbank.

spa/kat