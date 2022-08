Rohstoffe (Vormittag) - Rohölpreise notieren wenig bewegt

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag wenig bewegt gezeigt. Gegen 11.10 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 101,82 US-Dollar gehandelt und lag damit auf Vortagesniveau. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich leicht um 0,14 Prozent auf 95,26 Dollar.

Am Vortag hatte Brent bei 101,80 US-Dollar auf dem höchsten stand des Monats geschlossen. Am Markt wurde auf Aussagen des saudi-arabischen Energieministers verwiesen, der zuletzt eine mögliche Drosselung der Fördermenge durch den Ölverbund OPEC+ angedeutet hatte und damit seit einigen Tagen für Auftrieb bei den Ölpreisen sorgte. Zudem hatten am Vortag die offiziellen Rohöllagerdaten aus den USA stützend gewirkt, so sind die US-Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend stark gefallen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde am Mittwoch mit 104,05 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der OPEC Basket Preis noch bei 101,93 US-Dollar gelegen.

Der Goldpreis hat am Donnerstag weiter zugelegt. In London lag der Preis pro Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.762,25 US-Dollar und notierte damit 0,65 Prozent höher als noch am Vortag.

spa/spo