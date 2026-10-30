Rohstoffe (Vormittag) - TTF-Gaspreis wieder über 100 Euro

Die Öl- und Gaspreise sind am Freitag angesichts wachsender Sorgen über einen möglichen erneuten Militärschlag der USA im Iran gestiegen. Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 117,19 US-Dollar. Das waren 2,01 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 1,90 Prozent auf 103,94 Dollar.

Der europäische Preis für Erdgas markierte ein weiteres Mehrjahreshoch. Zuletzt lag der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung im Dezember an der Börse in Amsterdam bei 102,33 Euro je Megawattstunde (MWh) mehr als vier Prozent über dem Stand vom Vorabend.

US-Präsident Donald Trump hat sich Medienberichten zufolge bei einem seltenen persönlichen Treffen mit einem ranghohen Militärchef zum weiteren Vorgehen im Iran-Krieg beraten lassen. Das "Wall Street Journal" schreibt unter Berufung auf US-Beamte, der Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom), Admiral Brad Cooper, habe Trump am Donnerstag im Weißen Haus unter anderem militärische Optionen im Iran dargelegt.

Die US-Zeitung wertete das als mögliches Zeichen dafür, dass ein bedeutender Einsatz der US-Streitkräfte bevorstehen könnte. Das Nachrichtenportal "Axios" berichtet ebenfalls gestützt auf US-Beamte, Coopers Briefing für den Präsidenten habe sich auf die US-Seeblockade gegen iranische Häfen und Küstengebiete fokussiert.

Seit längerem wird über mögliche neue Angriffe der USA und Israels gegen den Iran nach den US-Parlamentswahlen spekuliert, die kommenden Dienstag stattfinden. US-Medien berichteten jüngst allerdings auch, dass Trumps Regierung und regionale Vermittler neue Anstrengungen für eine diplomatische Lösung des Konflikts mit dem Iran unternommen hätten, in die US-Vizepräsident JD Vance federführend involviert sei.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 112,85 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch hatte der Preis 114,73 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 3.990,52 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,77 Prozent weniger als am Vorabend.

spa/ger