Rohto Pharmaceutical präsentierte Quartalsergebnisse

Rohto Pharmaceutical veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Rohto Pharmaceutical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27,38 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rohto Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90,65 Milliarden JPY im Vergleich zu 82,73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 151,56 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 136,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 343,73 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Rohto Pharmaceutical einen Umsatz von 308,63 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at