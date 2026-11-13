Rohto Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rohto Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 25,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 26,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 87,38 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at