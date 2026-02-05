Roi Property Fund REIT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Roi Property Fund REIT hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 EUR erwirtschaftet worden.

Roi Property Fund REIT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3666,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 0,040 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Roi Property Fund REIT 0,010 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1487,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,27 Millionen EUR, während im Vorjahr 0,08 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at