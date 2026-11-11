Roivant Sciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Roivant Sciences hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roivant Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2136,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at