WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

20.05.2026 16:48:17

Roivant Sciences Shares Rise 14% After Q4 Profit Boosted

(RTTNews) - Roivant Sciences Ltd. (ROIV) shares climbed 13.95 percent to $32.15, up $3.94 on Wednesday, after the biopharmaceutical company reported a return to profitability in the fourth quarter of fiscal 2026, driven by a large litigation settlement gain.

The stock is currently trading at $32.15, compared with a previous close of $28.21 on the Nasdaq. It opened at $29.60 and traded between $29.35 and $32.25 during the session, with volume reaching 4.50 million shares, slightly below the average daily volume of 5.52 million shares.

Revenue declined to $2.5 million in the quarter ended March 31, 2026, from $7.6 million in the same period last year. Net income totaled $303.0 million, or $0.28 per share, compared with a net loss of $206.5 million, or $0.29 per share, a year earlier.

Roivant shares have traded between $10.59 and $32.25 over the past 52 weeks.

