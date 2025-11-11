|
11.11.2025 06:31:28
Roivant Sciences stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Roivant Sciences hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD gegenüber -0,310 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Roivant Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 64,88 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
