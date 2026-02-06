Roivant Sciences Aktie

Roivant Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 15:47:23

Roivant Sciences Stock Rises 17% Over Positive Data From Phase 2 Study Of Brepocitinib

(RTTNews) - Shares of Roivant Sciences Ltd. (ROIV) are climbing about 17 percent on Friday morning trading over the announcement of positive results from the Phase 2 study of brepocitinib in cutaneous sarcoidosis.

Currently, ROIV is trading at $24.92, up 17.88 percent, over the previous close of 21.14 on the Nasdaq. The stock opened at $23.97 and has climbed as high as $25.49 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $8.73 to $25.49.

In the study, brepocitinib significantly improved disease activity, achieving a 22.3-point improvement in mean Cutaneous Sarcoidosis Activity and Morphology Instrument - Activity (CSAMI-A) score at Week 16, compared with a 0.7-point improvement with placebo. The treatment showed rapid and sustained improvements across other efficacy measures with a consistent safety profile.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roivant Sciences

mehr Nachrichten

Analysen zu Roivant Sciences

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roivant Sciences 19,33 8,57% Roivant Sciences

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen