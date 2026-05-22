Roivant Sciences: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Roivant Sciences hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Roivant Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,290 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 2,5 Millionen USD, gegenüber 7,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 66,71 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,540 USD. Im Vorjahr waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 71,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 8,26 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 29,05 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,964 USD und einen Umsatz von 9,44 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at