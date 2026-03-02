Rojana Industrial Park: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rojana Industrial Park stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,380 THB erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,44 Prozent auf 3,16 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,48 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,060 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1,91 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 25,72 Prozent auf 15,16 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte Rojana Industrial Park 20,41 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at