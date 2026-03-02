02.03.2026 06:31:29

Rojana Industrial Park stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rojana Industrial Park hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 THB gegenüber 0,380 THB im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Rojana Industrial Park im vergangenen Quartal 3,16 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rojana Industrial Park 5,48 Milliarden THB umsetzen können.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,060 THB beziffert. Im Vorjahr hatte Rojana Industrial Park ein Ergebnis je Aktie von 1,91 THB vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 15,16 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 25,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,41 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
