Rojana Industrial Park stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rojana Industrial Park präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 THB je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Rojana Industrial Park mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,41 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 28,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at