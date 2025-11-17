Rojana Industrial Park vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rojana Industrial Park hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 THB. Im Vorjahresviertel waren 1,12 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,66 Prozent auf 3,86 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,41 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at