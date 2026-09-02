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02.09.2026 06:31:29
Rojo Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Rojo Resources hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,18 Prozent auf 1,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,5 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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