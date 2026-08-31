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31.08.2026 06:31:29
Rojo Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Rojo Resources hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,48 Millionen USD – ein Plus von 79,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Rojo Resources 3,06 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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