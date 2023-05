ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team: Tom Sykes vertritt vorübergehend verletzten Michael van der Mark im Test- und Renneinsatz.

Tom Sykes (GBR) kehrt vorübergehend in die BMW Motorrad Motorsport WorldSBK Familie und in das ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team zurück. Der 37-jährige Brite wird bis auf Weiteres in der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) den verletzten Michael van der Mark (NED) vertreten. Der Niederländer hatte sich in Assen (NED) eine Fraktur des linken Oberschenkels zugezogen.