Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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06.09.2026 20:25:06
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team bleibt hinter den eigenen Erwartungen zurück.
+++ Neunte Runde der FIM Superbike World Championship 2026 in Magny-Cours. +++ Nach gutem Test nun schwieriges Rennwochenende für Miguel Oliveira und Danilo Petrucci. +++ Trotz harter Arbeit bleibt der erhoffte Fortschritt über das Wochenende aus. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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