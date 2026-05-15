Rokko Butter legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rokko Butter hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Rokko Butter hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,600 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Rokko Butter 12,75 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at