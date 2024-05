Rokko Butter präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rokko Butter hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,96 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rokko Butter ein EPS von -10,830 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Rokko Butter im vergangenen Quartal 10,31 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rokko Butter 10,66 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at