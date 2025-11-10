Rokko Butter stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rokko Butter lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,00 JPY gegenüber -17,510 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 10,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

