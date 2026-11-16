Rokko Butter veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rokko Butter hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 22,40 JPY, nach 16,00 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Rokko Butter im vergangenen Quartal 13,71 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rokko Butter 10,47 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at